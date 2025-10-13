Четырех человек задержали за подготовку теракта против сотрудника МО России

ФСБ задержала трех россиян и одного уроженца Центральной Азии за попытку теракта

Сотрудники силовых структур задержали четырех человек за подготовку теракта против одного из высокопоставленных офицеров Минобороны (МО) России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Среди задержанных — трое россиян и один выходец из стран Центральной Азии. Последний и должен был стать исполнителем теракта в отношении сотрудника МО РФ.

О предотвращении теракта в Москве стало известно в понедельник, 13 октября. Офицера МО России планировали подорвать в густонаселенном районе столицы.

Сам теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), а мощность изготовленной бомбы позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

