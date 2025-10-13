Силовые структуры
09:56, 13 октября 2025Силовые структуры

Четырех человек задержали за подготовку теракта против сотрудника МО России

ФСБ задержала трех россиян и одного уроженца Центральной Азии за попытку теракта
Олеся Мицкевич

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали четырех человек за подготовку теракта против одного из высокопоставленных офицеров Минобороны (МО) России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Среди задержанных — трое россиян и один выходец из стран Центральной Азии. Последний и должен был стать исполнителем теракта в отношении сотрудника МО РФ.

О предотвращении теракта в Москве стало известно в понедельник, 13 октября. Офицера МО России планировали подорвать в густонаселенном районе столицы.

Сам теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), а мощность изготовленной бомбы позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

