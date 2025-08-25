Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

Обманутая телефонными мошенниками россиянка оказалась втянута в террористическую деятельность и была задержана в Крыму. Жительница Волгоградской области, которая хотела вернуть деньги, похищенные злоумышленниками, в результате была завербована представителями Службы безопасности Украины (СБУ), которые подговорили ее совершить теракт в отношении сотрудников ФСБ России.

Россиянка отдала мошенникам несколько миллионов рублей

Изначально, еще в мае, с обманутой женщиной связались якобы следователи ФСБ, которые сообщили ей, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от нее взял кредит и перевел деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Далее мошенники убедили пострадавшую, что ей самой необходимо взять кредиты, чтобы избежать уголовной ответственности, после чего перевести все средства им. В общей сложности таким образом она лишилась трех миллионов рублей.

После этого по указанию представителей СБУ, которые представлялись сотрудниками российского ведомства, она отправилась в Крым.

Пострадавшая раскрыла детали готовившегося теракта

Как рассказала задержанная, оказавшись на полуострове, она забрала у курьера икону, в которую, как выяснилось, уже было вмонтировано взрывное устройство. По указанию сотрудников украинской спецслужбы она должна была отнести ее к местному управлению ФСБ.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Куратор с Украины сопровождал ее до места подрыва, давая инструкции по телефону. Подойдя к зданию управления ФСБ, ей приказали отправить код, который должен был запустить взрыв устройства. Выполнив указание, женщина прошла на контрольно-пропускной пункт, однако из-за плохой связи код не сработал, и она вышла на улицу, где вновь отправила код куратору и далее снова зашла на КПП. Там она сообщила дежурному, что ей необходимо передать посылку.

Помимо силовиков рядом со зданием были дети, которых привели в детский сад

В это время женщину задержали. На допросе она рассказала, что лишилась сбережений и хотела вернуть их, однако была обманута.

Подготовленная для подрыва икона попала на видео

ФСБ предоставила видеозапись, на которой запечатлена та самая икона, которую Украина хотела использовать для подрыва УФСБ по региону.

На кадрах специалист снимает с нее раму, после чего видно, что под ней находится бомба.

По задумке сотрудников СБУ, взрыв устройства должен был унести жизни не только российских силовиков, но и исполнительницы теракта.