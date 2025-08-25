Силовые структуры
12:37, 25 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты детали о заминированной иконе для подрыва крымского управления ФСБ

Женщина отправила код для подрыва УФСБ по Крыму, она раскаялась, ее арестовали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Жительница Волгоградской области, которая принесла заминированную икону к зданию крымского управления ФСБ, раскрыла на допросе детали готовившегося ею теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, украинский куратор сопровождал ее до места подрыва, давая инструкции по телефону. Когда женщина подошла к зданию крымского управления ФСБ, ей приказали отправить на телефон код. Она выполнила это указание и зашла на контрольно-пропускной пункт (КПП), но из-за плохой связи код не сработал, поэтому ей пришлось снова выйти на улицу. Там женщина вновь отправила код куратору и вернулась на КПП, сказав дежурному, что ей надо передать посылку.

В этот момент шлюз заблокировался и женщину задержали. На допросе она раскаялась в содеянном. По ее словам, она была обманута мошенниками, лишилась сбережений, которые ей пообещали вернуть, если она отнесет икону в ФСБ.

В мае с ней связался представитель Службы безопасности Украины и представился следователем ФСБ, после чего сообщил, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от пострадавшей взял кредит и перевел деньги на нужды украинских вооруженных сил.

О задержании и аресте женщины стало известно 25 августа. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

