09:54, 25 августа 2025Силовые структуры

Россиянка планировала подорвать заминированной иконой сотрудников ФСБ

В Крыму задержали женщину, заминировавшую икону для подрыва сотрудников ФСБ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму задержали женщину, заминировавшую икону для подрыва сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жительница Волгоградской области хотела вернуть деньги, похищенные мошенниками, но они вовлекли ее в террористическую деятельность.

В мае с ней связался представитель Службы безопасности Украины (СБУ) и представился следователем из ФСБ, после чего сообщил, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от пострадавшей взял кредит и перевел деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина взяла несколько кредитов под залог квартиры и перевела злоумышленникам более трех миллионов рублей, после чего по их указанию приехала в Крым. Там она забрала у курьера икону с вмонтированным взрывным устройством и принесла ее на КПП здания ФСБ, где ее задержали силовики.

Ранее сообщалось, что задержан соучастник подрыва генерала Москалика.

    Все новости