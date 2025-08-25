Россиянка планировала подорвать заминированной иконой сотрудников ФСБ

В Крыму задержали женщину, заминировавшую икону для подрыва сотрудников ФСБ

В Крыму задержали женщину, заминировавшую икону для подрыва сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жительница Волгоградской области хотела вернуть деньги, похищенные мошенниками, но они вовлекли ее в террористическую деятельность.

В мае с ней связался представитель Службы безопасности Украины (СБУ) и представился следователем из ФСБ, после чего сообщил, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от пострадавшей взял кредит и перевел деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина взяла несколько кредитов под залог квартиры и перевела злоумышленникам более трех миллионов рублей, после чего по их указанию приехала в Крым. Там она забрала у курьера икону с вмонтированным взрывным устройством и принесла ее на КПП здания ФСБ, где ее задержали силовики.

Ранее сообщалось, что задержан соучастник подрыва генерала Москалика.