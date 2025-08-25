Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 25 августа 2025Силовые структуры

Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

ФСБ показала видео иконы, заминированной для подрыва сотрудников в Крыму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с заминированной иконой, предназначавшейся для подрыва сотрудников ведомства в Крыму. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как с иконы снимается рама, а под ней находится бомба. Женщина рассказывает, что куратор вел ее до здания крымского управления ФСБ, где она должна была передать икону для совершения теракта.

О задержании жительницы Волгоградской области стало известно 25 августа. Гражданка РФ стала жертвой мошенников. Она отдала им сбережения, после чего ее завербовали, обещая вернуть деньги.

В мае с женщиной связался представитель Службы безопасности Украины и представился следователем ФСБ, после чего сообщил, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от пострадавшей взял кредит и перевел деньги на нужды украинских вооруженных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Вице-канцлер Германии прибыл на Украину

    Медведев объяснил перепалку с судьей в проигранном матче на US Open

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости