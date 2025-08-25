Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

ФСБ показала видео иконы, заминированной для подрыва сотрудников в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с заминированной иконой, предназначавшейся для подрыва сотрудников ведомства в Крыму. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как с иконы снимается рама, а под ней находится бомба. Женщина рассказывает, что куратор вел ее до здания крымского управления ФСБ, где она должна была передать икону для совершения теракта.

О задержании жительницы Волгоградской области стало известно 25 августа. Гражданка РФ стала жертвой мошенников. Она отдала им сбережения, после чего ее завербовали, обещая вернуть деньги.

В мае с женщиной связался представитель Службы безопасности Украины и представился следователем ФСБ, после чего сообщил, что внесенный в список террористов гражданин Украины по доверенности от пострадавшей взял кредит и перевел деньги на нужды украинских вооруженных сил.