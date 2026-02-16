На Украине сообщили о теракте в Одессе

СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Одессе как теракт

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала взрыв автомобиля в Одессе утром 16 февраля как теракт. Об этом сообщает «Зеркало недели» в Telegram.

«СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство», — сказано в публикации.

Отмечается, что взрыв произошел в 8:49 утра (по мск) на улице Академика Королева. Пострадавшего 56-летнего мужчину доставили в больницу. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Ранее в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Это также произошло на улице Академика Королева.