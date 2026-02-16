Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 16 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о теракте в Одессе

СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Одессе как теракт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Национальная полиция Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала взрыв автомобиля в Одессе утром 16 февраля как теракт. Об этом сообщает «Зеркало недели» в Telegram.

«СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство», — сказано в публикации.

Отмечается, что взрыв произошел в 8:49 утра (по мск) на улице Академика Королева. Пострадавшего 56-летнего мужчину доставили в больницу. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Ранее в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Это также произошло на улице Академика Королева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Найден эффективный способ защиты от распространенного вида рака

    В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

    Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

    «Вивиан» принесет москвичам еще больше снега

    Москвичей предупредили о снежном буране

    На Украине сообщили о теракте в Одессе

    В коробках «Продукты Дагестана» везли 312 килограммов кокаина из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok