«Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

The Atlantic: Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский предпочел войну «плохому миру». Политик заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.

Украина не проиграет. Я предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое Владимир Зеленский Президент Украины

При этом в окружении президента Украины беспокоятся о том, что Киев теряет «окно возможностей» для мира. По данным The Atlantic, страна еще много лет будет страдать от войны, если не прекратит ее весной. При этом Зеленский готов продолжать конфликт. «Но Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу», — пишет автор материала.

Зеленский назвал условие для прекращения огня

Президент Украины готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы.

Нам нужны безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, на данный момент американские ответы по поводу гарантий безопасности остаются недостаточно конкретными.

Ранее источник, знакомый с ходом трехсторонних переговоров в в Абу-Даби, заявил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По его словам, Киев считает этот пункт критически важным.

6 февраля Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби. При этом президент США Дональд Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины уже в ближайшие недели. Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или Россию, или сразу на обе стороны.

Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

Президент Украины раздумывает над возможностью отказаться от восточной части Донецкой народной республики (ДНР) в рамках переговоров о мирном урегулировании.

Двое его [Зеленского] советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области [украинское название ДНР] The Atlantic

Для того, чтобы легитимно вывести украинские войска из Донбасса, власти рассматривают вариант вынести вопрос о территориальных уступках на референдум весной 2026 года, говорится в статье. Также предлагается совместить это мероприятие с президентскими выборами на Украине. В Киеве надеются, что Зеленского переизберут на новый срок.

При этом в январе украинский лидер заявил, что Киев не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. По его словам, Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой ВСУ, однако в таком случае Украина требует оставить эти территории под своим контролем.

Зеленский высказался о выборах на Украине

Зеленский заявил о том, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны». Политик подчеркнул, что не цепляется за власть и готов к выборам.

Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы. Мы ничего не боимся Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что не препятствует референдуму и выборам на Украине, но только в том случае, если результаты не приведут к принятию невыгодного соглашения или потере территорий.

Политолог Владимир Жарихин считает, что на сегодняшний день вероятными кандидатами по пост президента Украины можно считать Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в свою очередь заявил, что Зеленский не сможет переизбраться. По его словам, ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса.

Зеленский не поверил в начало СВО в 2022 году

Бывший президент США Джо Байден предупреждал украинского коллегу о начале специальной военной операции еще 16 февраля 2022 года, но тот не поверил.

По данным The Atlantic, вместо того, чтобы мобилизовать армию или призвать людей к эвакуации, Зеленский решил объявить 16 февраля Днем единства. Он призвал всех украинцев вывесить флаги и спеть национальный гимн. «Нам сказали, что 16 февраля будет днем нападения. Мы сделаем это днем единства», — цитирует издание украинского лидера.

Зеленский до этого рассказал, что еще до начала полномасштабного конфликта с Россией в феврале 2022 года Байден прямо заявил украинскому лидеру, что Киев не войдет в НАТО. При этом Зеленский сообщил, что после этого неоднократно поднимал вопрос о вступлении страны в НАТО в Белом доме, однако американские чиновники, по его словам, реагировали на это с улыбкой.