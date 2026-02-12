Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:29, 12 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал условие для прекращения огня

Atlantic: Зеленскому нужны гарантии безопасности от США для прекращению огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы, пишет The Atlantic.

«Нам нужны безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня», — сказал украинский лидер. По его словам, на данный момент американские ответы по поводу гарантий безопасности остаются недостаточно конкретными.

6 февраля украинский лидер сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.

До этого стало известно, что Украина хочет добиться гарантий безопасности для Одессы. Сообщалось, что Киев считает этот пункт критически важным.

