ВСУ атаковали Ухту тяжелыми БПЛА «Лютый», начался пожар на НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Республику Коми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В городе Ухта российского арктического региона в четверг, 12 февраля, прогремела серия взрывов. Известно, что это произошло на фоне воя сирен после объявления беспилотной опасности.

«Уважаемые ухтинцы, прошу сохранять спокойствие. Все необходимые меры предпринимаются, все службы работают», — обратилась к местным жителям глава муниципального округа «Ухта» Марина Метелёва в связи с произошедшим. Чиновница также напомнила, что на территории республики запрещено снимать на фото и видео последствия атак и распространять их в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн также подтвердил, что регион атаковали украинские беспилотники.

Уважаемые жители Республики Коми! Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников Ростислав Гольдштейн глава Республики Коми

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

После атаки БПЛА в Ухте загорелся нефтезавод

Беспилотная опасность была объявлена в Республике Коми в четверг, 12 февраля, в 08:23 по местному времени (совпадает с мск). Через несколько часов очевидцы заявили о серии взрывов в Ухте. В сети появились кадры с поднимающимися столбами дыма. Глава Республики Коми уточнил, что возгорание произошло на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы Ростислав Гольдштейн глава Республики Коми

По предварительным данным, в результате атаки на НПЗ никто не пострадал, уточнил Гольдштейн. По его словам, руководители предприятий и организаций республики принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

Кроме того, в Ухте эвакуировали посетителей торгового центра «Ярмарка», а школьников, обучающихся во вторую смену, перевели на дистант. Также в местном аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атаковавшие Коми дроны пролетели тысячи километров

ВСУ могли атаковать российский арктический регион тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый». Предполагается, что военные запустили беспилотники из Полтавской и Черниговской областей Украины. Летательные аппараты преодолели около двух тысяч километров, чтобы добраться до Ухты.

Один из дронов, атаковавших Ухту, попал на видео, которое распространилось в сети. На записи видно беспилотник самолетного типа с характерным звуком. «Вот, вот, вот — летит!» — удивился очевидец за кадром.

Впервые украинские военные атаковали Республику Коми в августе 2025 года. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, которые могли запустить из Черниговской области. О взрывах также сообщали жители Ухты. В городе была объявлена тревога. По словам Гольдштейна, в результате той атаки пострадало одно из производственных предприятий в Ухте.