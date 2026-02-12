Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 12 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

ВСУ атаковали Ухту тяжелыми БПЛА «Лютый», начался пожар на НПЗ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Республику Коми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В городе Ухта российского арктического региона в четверг, 12 февраля, прогремела серия взрывов. Известно, что это произошло на фоне воя сирен после объявления беспилотной опасности.

«Уважаемые ухтинцы, прошу сохранять спокойствие. Все необходимые меры предпринимаются, все службы работают», — обратилась к местным жителям глава муниципального округа «Ухта» Марина Метелёва в связи с произошедшим. Чиновница также напомнила, что на территории республики запрещено снимать на фото и видео последствия атак и распространять их в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн также подтвердил, что регион атаковали украинские беспилотники.

Уважаемые жители Республики Коми! Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников

Ростислав Гольдштейнглава Республики Коми

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

После атаки БПЛА в Ухте загорелся нефтезавод

Беспилотная опасность была объявлена в Республике Коми в четверг, 12 февраля, в 08:23 по местному времени (совпадает с мск). Через несколько часов очевидцы заявили о серии взрывов в Ухте. В сети появились кадры с поднимающимися столбами дыма. Глава Республики Коми уточнил, что возгорание произошло на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы

Ростислав Гольдштейнглава Республики Коми

По предварительным данным, в результате атаки на НПЗ никто не пострадал, уточнил Гольдштейн. По его словам, руководители предприятий и организаций республики принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

Кроме того, в Ухте эвакуировали посетителей торгового центра «Ярмарка», а школьников, обучающихся во вторую смену, перевели на дистант. Также в местном аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атаковавшие Коми дроны пролетели тысячи километров

ВСУ могли атаковать российский арктический регион тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый». Предполагается, что военные запустили беспилотники из Полтавской и Черниговской областей Украины. Летательные аппараты преодолели около двух тысяч километров, чтобы добраться до Ухты.

Один из дронов, атаковавших Ухту, попал на видео, которое распространилось в сети. На записи видно беспилотник самолетного типа с характерным звуком. «Вот, вот, вот — летит!» — удивился очевидец за кадром.

Впервые украинские военные атаковали Республику Коми в августе 2025 года. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, которые могли запустить из Черниговской области. О взрывах также сообщали жители Ухты. В городе была объявлена тревога. По словам Гольдштейна, в результате той атаки пострадало одно из производственных предприятий в Ухте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Гуф дал милостыню перед судебным заседанием

    Верховную Раду одолела массовая диарея

    Наряды Бальдони и Лайвли на суде о домогательствах всколыхнули общественность

    Россияне нашли дочь без сознания после просмотра роликов в TikTok

    Водителей предупредили о новых способах мошенничества с нейросетями

    Два россиянина украли больше миллиона рублей у ветерана СВО

    Женщины перечислили неочевидные мужчинам ежедневные проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok