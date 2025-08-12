Власти Коми рассказали о последствиях первой с начала СВО атаки ВСУ на регион

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн рассказал о последствиях первой с начала специальной военной операции (СВО) атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Пост появился в Telegram-канале политика.

«На территории производственного предприятия в Ухте, где произошел инцидент, ликвидируются его последствия», — написал он.

По его словам, перебоев с поставкой топлива на территории республики не прогнозируется, на данный момент ситуация находится под контролем. 12 августа, добавил чиновник, в Ухте снова объявляли режим беспилотной опасности, однако на данный момент он уже снят.

ВСУ впервые атаковали Коми в воскресенье, 10 августа. При ударе, предварительно, использовались польские дроны FlyEye, которые моли запускать из Черниговской области. Из-за опасности БПЛА приостанавливал полеты аэропорт Ухты. Пострадавших при ударе нет.