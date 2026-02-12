Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:20, 12 февраля 2026Россия

В школах российского арктического города ввели изменение после атаки ВСУ

В Ухте часть школьников перевели на удаленку после атаки беспилотников ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

В городе Ухта в Республике Коми часть школьников перевели на дистанционное обучение после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Ухты Марина Метелева в Telegram-канале.

«Обучение учащихся второй смены сегодня производится в дистанционном режиме! Соответствующую информацию учебные заведения доводят до родителей», — написала она.

Об атаке на арктический регион стало известно 12 февраля. Республику могли атаковать украинские дроны типа «Лютый».

По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, после удара ВСУ на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) возник пожар. На месте ЧП работают оперативные службы.

