В школах российского арктического города ввели изменение после атаки ВСУ

В городе Ухта в Республике Коми часть школьников перевели на дистанционное обучение после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Ухты Марина Метелева в Telegram-канале.

«Обучение учащихся второй смены сегодня производится в дистанционном режиме! Соответствующую информацию учебные заведения доводят до родителей», — написала она.

Об атаке на арктический регион стало известно 12 февраля. Республику могли атаковать украинские дроны типа «Лютый».

По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, после удара ВСУ на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) возник пожар. На месте ЧП работают оперативные службы.