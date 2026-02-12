Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:45, 12 февраля 2026Россия

В МЧС подтвердили атаку беспилотников в арктическом регионе России

В МЧС подтвердили атаку беспилотников в Коми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В МЧС подтвердили атаку беспилотников в арктическом регионе России — городе Ухте в Республике Коми. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации Коми Регионального сегмента, в городе Ухта наблюдается атака беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на место происшествия направлены оперативные службы.

По информации с сайта МЧС, на территории всего региона объявлена беспилотная опасность.

О серии взрывов в арктическом регионе России после сигналов тревоги стало известно ранее в четверг, 12 февраля. Появились данные об эвакуации одного из торговых центров, а также о возгорании.

