Долетевший до арктического региона России тяжелый дрон-камикадзе сняли на видео

Shot опубликовал видео с украинским дроном, долетевшим до Республики Коми

В сети появилось видео с украинским дроном, долетевшим до Ухты Республики Коми. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На записи видно беспилотник самолетного типа с характерным звуком. «Вот, вот, вот — летит!» — удивился очевидец за кадром.

Как выяснило издание, предположительно, арктический регион атаковали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Беспилотники, запущенные из Полтавской и Черниговской областей Украины, преодолели около двух тысяч километров.

Жители Ухты сообщили о серии взрывов утром 12 февраля. Также появились данные об эвакуации одного из торговых центров и возгорании. К месту происшествия выехали оперативные службы.

Беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Республику Коми в августе 2025 года. Тогда предполагалось, что они задействовали польские дроны FlyEye, запущенные из Черниговской области. По данным властей, в результате налета на предприятии в Ухте «произошел инцидент».

