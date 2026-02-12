Стало известно о планах Трампа покинуть переговоры по Украине

Atlantic: Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины уже в ближайшие недели. Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или России, или сразу на обе стороны. Отмечается, что Трамп переосмысливает политические стимулы для Вашингтона в этом дипломатическом процессе.

Ранее в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. Как уточнялось, сначала российская, американская и украинская делегации провели встречу в широком составе. После нее началась работа по подгруппам.

6 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.