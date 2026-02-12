Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
23:11, 12 февраля 2026Мир

Стало известно о планах Трампа покинуть переговоры по Украине

Atlantic: Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины в ближайшие недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины уже в ближайшие недели. Об этом сообщает американский журнал The Atlantic.

Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или России, или сразу на обе стороны. Отмечается, что Трамп переосмысливает политические стимулы для Вашингтона в этом дипломатическом процессе.

Ранее в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов. Как уточнялось, сначала российская, американская и украинская делегации провели встречу в широком составе. После нее началась работа по подгруппам.

6 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.

