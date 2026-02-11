Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:06, 11 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы главные конкуренты Зеленского при проведении выборов на Украине

Жарихин: Зеленский, Залужный и Кличко могут участвовать в выборах на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Возможными кандидатами на президентских выборах Украины могут стать действующий глава страны Владимир Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин.

«Главным соперником Зеленского станет Залужный. Но, безусловно, участвовать будут и другие кандидаты. Это и старая гвардия в лице Порошенко, и, может быть, Кличко», — предположил политолог.

Кличко находится в достаточно сложных отношениях с Зеленским и может выступать в качестве оппозиционной силы, но, как считает Жарихин, шансов на победу у него не так много.

«Кличко — человек Германии. Но Германия в данном случае вряд ли сможет продвинуть своего кандидата из-за ситуации в отношениях с Великобританией, с США. Так что победить ему не удастся. Шансы есть у Залужного, но их меньше, чем у Зеленского. Несмотря на то что сейчас по опросам Зеленский несколько уступает экс-главкому, все будет зависеть от того, как проведут выборы, какими будут масштабы фальсификаций», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. При этом отмечалось, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров раскрыл ответ России на милитаризацию Гренландии

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

    Ученые реконструировали внешность хорватского вампира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok