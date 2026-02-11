Стали известны планы Зеленского на годовщину СВО

FT: Зеленский может объявить 24 февраля о проведении выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников.

«У украинцев есть твердое убеждение, что эти все эти [мероприятия] должны быть связаны с переизбранием Зеленского», — заявил неназванный западный чиновник.

По информации FT, Верховная Рада Украины при условии проведения выборов до 15 мая должна выработать в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения. Окружение Зеленского заявило изданию, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам.

Ранее Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.