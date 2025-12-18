Зеленский раскрыл позицию Байдена по Украине в НАТО

Байден прямо заявил Зеленскому, что Украина не войдет в НАТО

Еще до начала полномасштабного конфликта с Россией в феврале 2022 года экс-президент США Джо Байден прямо заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Украина не войдет в НАТО. Об этом рассказал сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Я с первых дней, с первого диалога с Байденом, я честно поднимал этот вопрос. НАТО есть в Конституции нашего государства, я ставил этот вопрос, может ли Украина быть в НАТО, мы реально хотим, это гарантии безопасности. Байден мне сказал — нет, вы, не будете в НАТО», — вспомнил он.

При этом Зеленский сообщил, что после этого неоднократно поднимал вопрос о вступлении страны в НАТО в Белом доме, однако американские чиновники, по его словам, реагировали на это с улыбкой.

Ранее власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней.