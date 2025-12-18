Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл позицию Байдена по Украине в НАТО

Байден прямо заявил Зеленскому, что Украина не войдет в НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Еще до начала полномасштабного конфликта с Россией в феврале 2022 года экс-президент США Джо Байден прямо заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Украина не войдет в НАТО. Об этом рассказал сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Я с первых дней, с первого диалога с Байденом, я честно поднимал этот вопрос. НАТО есть в Конституции нашего государства, я ставил этот вопрос, может ли Украина быть в НАТО, мы реально хотим, это гарантии безопасности. Байден мне сказал — нет, вы, не будете в НАТО», — вспомнил он.

При этом Зеленский сообщил, что после этого неоднократно поднимал вопрос о вступлении страны в НАТО в Белом доме, однако американские чиновники, по его словам, реагировали на это с улыбкой.

Ранее власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    «Губка Боб» опередил «Аватар 3»

    Стало известно о гибели украинского экипажа вертолета Ми-24

    Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

    На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

    В Windows нашли пожирающую память функцию

    Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

    Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok