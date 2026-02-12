Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

00:06, 13 февраля 2026Мир

На Украине обвинили Зеленского в потере «окна возможностей» для мира

Atlantic: Окружение Зеленского опасается потери окна возможностей для мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В окружении президента Украины Владимира Зеленского беспокоятся о том, что Киев теряет «окно возможностей» для мира, пишет The Atlantic.

Отмечается, что страна еще много лет будет страдать от войны, если не прекратит ее весной, При этом Зеленский готов продолжать конфликт, говорится в материале. «Но Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу», — пишет автор статьи.

Ранее Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. По его словам, предыдущий раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины был конструктивным.

До этого он анонсировал новый раунд переговоров по Украине. Он сообщил, что встреча делегаций может пройти 17 или 18 февраля в США.

