Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. Его слова передает Bloomberg.

По его словам, предыдущий раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины был конструктивным.

«Зеленский добавил, что конфликт может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проходить в конструктивном ключе», — говорится в публикации.

Украинский лидер вместе с тем анонсировал новый раунд переговоров по Украине. Он сообщил, что встреча делегаций может пройти 17 или 18 февраля в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

    Алиев рассказал об агрессивной кибератаке на Азербайджан из «известного источника»

    Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

    Известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Российским бойцам передали плавающие носилки

    Раскрыта судьба бросившего неизлечимо больную дочь россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok