Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. Его слова передает Bloomberg.

По его словам, предыдущий раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины был конструктивным.

«Зеленский добавил, что конфликт может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут проходить в конструктивном ключе», — говорится в публикации.

Украинский лидер вместе с тем анонсировал новый раунд переговоров по Украине. Он сообщил, что встреча делегаций может пройти 17 или 18 февраля в США.