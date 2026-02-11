Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:57, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал переговоры по Украине в США

Зеленский: В США 17 и 18 февраля может пройти новый раунд переговоров по Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

«Новый раунд переговоров запланирован на вторник или среду (17 или 18 февраля — прим. «Ленты.ру»), сообщил Зеленский агентству Bloomberg News, хотя неясно, согласится ли Россия на переговоры в США», — говорится в публикации.

Зеленский также сообщил, что в ходе новых переговоров может быть обсуждено предложение США о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Однако данная инициатива, по его словам, не устраивает ни Москву, ни Киев.

