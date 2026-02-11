Зеленский анонсировал переговоры по Украине в США

Зеленский: В США 17 и 18 февраля может пройти новый раунд переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

«Новый раунд переговоров запланирован на вторник или среду (17 или 18 февраля — прим. «Ленты.ру»), сообщил Зеленский агентству Bloomberg News, хотя неясно, согласится ли Россия на переговоры в США», — говорится в публикации.

Зеленский также сообщил, что в ходе новых переговоров может быть обсуждено предложение США о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Однако данная инициатива, по его словам, не устраивает ни Москву, ни Киев.