Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

Ни Украина, ни Россия не согласны с предложением Соединенных Штатов о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам президента Украины, инициатива США будет обсуждаться в ходе нового раунда переговоров, который может состояться на следующей неделе, однако обе стороны украинского конфликта относятся к ней скептически.

«Ни одна из сторон не поддерживает идею создания свободной экономической зоны — ни Россия, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться 17 или 18 февраля.