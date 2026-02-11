Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

Зеленский: Украина и Россия не согласны с предложением США по Донбассу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Ни Украина, ни Россия не согласны с предложением Соединенных Штатов о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

По словам президента Украины, инициатива США будет обсуждаться в ходе нового раунда переговоров, который может состояться на следующей неделе, однако обе стороны украинского конфликта относятся к ней скептически.

«Ни одна из сторон не поддерживает идею создания свободной экономической зоны — ни Россия, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться 17 или 18 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Перечислены провоцирующие мигрень продукты

    Живущий в Европе российский комик раскритиковал «советский прикол» из детства

    Россиянка получила 12 лет колонии за надпись на асфальте возле остановки

    Пассажир по ошибке сел не в тот самолет и приземлился в неожиданной стране

    Появились подробности о массированных ударах ВСУ по многоэтажкам в российском городе

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok