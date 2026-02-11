Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:45, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Раскрыт замысел Киева на переговорах с Россией

Журналист Welt Ваннер: Киев затягивает переговоры, надеясь пережить холода
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Журналист немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер раскрыл замысел Киева на переговорах с Россией. По его словам, Украина затягивает переговоры в надежде пережить холода.

«Их позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе», — отметил обозреватель.

Ваннер добавил, что в Киеве много «ястребов», настроенных на дальнейшую конфронтацию с Россией, однако лучше не спешить с оценкой и критически относиться к провокационным заявлениям.

Ранее британский коммодор в отставке Стивен Джерми заявил, что Киев и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах из-за сложившейся инфраструктурной катастрофы на Украине.

