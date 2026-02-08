Экс-коммодор Джерми: Киев и Европа обязаны выполнить требования России

Киев и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах из-за сложившейся инфраструктурной катастрофы на Украине, заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.

По его словам, в интересах Европы и Украины сейчас сделать то, о чем изначально просила Москва.

«А именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивое решение в долгосрочной перспективе», — призвал офицер.

По его мнению, Киев должен выполнить требования РФ из-за полного инфраструктурного и военного истощения Украины. Он указал, что Украина будет восстанавливать электроснабжение пять лет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что США хотят, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился до июня. Он допустил, что на позицию США могут влиять внутриполитические факторы — в том числе предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

