Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:36, 12 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

The Atlantic: Зеленский, вероятно, готов отказаться от восточной части ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от востояной части Донецкой народной республики (ДНР) в рамках переговоров о мирном урегулировании. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на ближайших советников украинского лидера.

«Двое его [Зеленского] советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области [украинское название ДНР]», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что для того, чтобы легитимно вывести украинские войска из Донбасса, власти рассматривают вариант вынести вопрос о территориальных уступках на референдум весной 2026 года. Также предлагается совместить это мероприятие с президентскими выборами на Украине. В Киеве надеются, что Зеленского переизберут на новый срок.

30 января Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории Донбасса, контролируемой Вооруженными силами Украины, однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Девочка покажет зубки». Ким Чен Ын выбрал себе преемницу. Что о ней известно и какие проблемы ее ждут?

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Германия согласилась передать Украине ракеты для Patriot при одном условии

    Зеленский не поверил в начало СВО

    Трамп сделал дерзкое заявление об Иране

    В Пентагоне призвали создать версию НАТО времен холодной войны

    В Минобороны раскрыли подробности трехчасовой попытки ВСУ атаковать Россию

    Зеленский задумался об отказе от восточной части ДНР

    Раскрыты особенности новейшего кроссовера Omoda для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok