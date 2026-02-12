The Atlantic: Зеленский, вероятно, готов отказаться от восточной части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от востояной части Донецкой народной республики (ДНР) в рамках переговоров о мирном урегулировании. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на ближайших советников украинского лидера.

«Двое его [Зеленского] советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области [украинское название ДНР]», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что для того, чтобы легитимно вывести украинские войска из Донбасса, власти рассматривают вариант вынести вопрос о территориальных уступках на референдум весной 2026 года. Также предлагается совместить это мероприятие с президентскими выборами на Украине. В Киеве надеются, что Зеленского переизберут на новый срок.

30 января Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. По его словам, американская сторона предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории Донбасса, контролируемой Вооруженными силами Украины, однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.