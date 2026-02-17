Реклама

23:44, 17 февраля 2026

Зеленский пожаловался на отказ США в вопросе с ракетами для Patriot

Зеленский: США отказались позволить начать производство ракет к Patriot в Европе
Александра Синицына
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

США ответили отказом на просьбу позволить начать производство ракет для систем Patriot в Европе. Об этом стало известно из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского в Telegram-канале.

По его словам, он дал всем украинским дипломатам и главе Минобороны республики Михаилу Федорову поручение проявлять как можно большую активность в вопросе поставок ракет для противовоздушной обороны (ПВО) страны. Кроме того, Киев собирается акцентировать внимание Вашингтона на том, что европейские страны нуждаются в производстве собственных ракет для ПВО.

Зеленский подчеркнул, что государства Европы уже расширяют производства, но с недостаточной скоростью. «Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и на Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе», — пожаловался глава республики.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил перебои с поставками ракет Украине. Он пояснил, что все, что выходит из цехов в США, сразу отправляется Киеву, а запасы европейских стран исчерпаны.

