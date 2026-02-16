Реклама

Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

Глава МИД Германии Вадефуль заявил об отсутствии запасов ракет ПВО для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Перебои в поставках зенитных ракет Украине связаны с отсутствием запасов в ФРГ. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Отчасти потому, что у нас их больше нет. Те ракеты, которые у нас есть, например, для Patriot, поступают с американских производств», — сказал глава МИД. Он пояснил, что все, что выходит из цехов в США, сразу отправляется Киеву.

По словам министра, поставки идут по механизму, где европейцы платят за оружие, произведенное в Соединенных Штатах. Основное финансирование берет на себя Германия, тогда как другие страны ЕС могли бы увеличить свой вклад.

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что контактная группа по поставкам вооружения Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 миллиардов долларов. При этом Россия последовательно заявляла, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками преступлений.

