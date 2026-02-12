Контактная группа по поставкам вооружения Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 миллиардов долларов. Об этом глава Минобороны Британии Джон Хили заявил в Брюсселе на заседании группы, говорится на сайте НАТО.
«Я могу подтвердить, что сегодня контактная группа взяла обязательства в общей сложности на 35 миллиардов долларов по новой военной помощи для Украины», — отметил он.
При этом Россия последовательно заявляла, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками преступлений.
Ранее сообщалось, что Великобритания в 2025 году инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов в военную помощь Украине. Об этом также рассказал Джон Хили. По его словам, Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели.
До этого в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Великобритании задумали шантажировать США сближением Европы с Китаем из-за позиции Вашингтона по Украине.