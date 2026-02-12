Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

22:31, 12 февраля 2026Мир

Страны Запада вынесли одно решение по Украине

Министр Хили: Страны согласовали многомиллиардную поставку вооружения ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Контактная группа по поставкам вооружения Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 миллиардов долларов. Об этом глава Минобороны Британии Джон Хили заявил в Брюсселе на заседании группы, говорится на сайте НАТО.

«Я могу подтвердить, что сегодня контактная группа взяла обязательства в общей сложности на 35 миллиардов долларов по новой военной помощи для Украины», — отметил он.

При этом Россия последовательно заявляла, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками преступлений.

Ранее сообщалось, что Великобритания в 2025 году инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов в военную помощь Украине. Об этом также рассказал Джон Хили. По его словам, Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Великобритании задумали шантажировать США сближением Европы с Китаем из-за позиции Вашингтона по Украине.

