Министр Хили: Страны согласовали многомиллиардную поставку вооружения ВСУ

Контактная группа по поставкам вооружения Украине взяла на себя обязательства по военной поддержке Киева на 35 миллиардов долларов. Об этом глава Минобороны Британии Джон Хили заявил в Брюсселе на заседании группы, говорится на сайте НАТО.

«Я могу подтвердить, что сегодня контактная группа взяла обязательства в общей сложности на 35 миллиардов долларов по новой военной помощи для Украины», — отметил он.

При этом Россия последовательно заявляла, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками преступлений.

Ранее сообщалось, что Великобритания в 2025 году инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов в военную помощь Украине. Об этом также рассказал Джон Хили. По его словам, Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Великобритании задумали шантажировать США сближением Европы с Китаем из-за позиции Вашингтона по Украине.