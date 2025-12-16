Реклама

16:22, 16 декабря 2025Мир

Великобритания подвела итоги военной помощи Украине

Хили: Британия инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в военную помощь Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Великобритания в 2025 году инвестировала 600 миллионов фунтов стерлингов в военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны королевства Джон Хили, сообщает Sky News.

По его словам, Киев получит системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели.

«Вложенные Великобританией в этом году 600 миллионов фунтов стерлингов в противовоздушную оборону оказывают решающую помощь украинцам в защите своих городов, поселков и энергетической инфраструктуры», — отметил он.

Хили подчеркнул, что вместе с Контактной группой по помощи Украине Лондон работает над «оказанием жизненно важной поддержки обороне Украины, чтобы обеспечить ей максимально прочные позиции для достижения мира».

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что власти Великобритании задумали шантажировать США сближением Европы с Китаем из-за позиции Вашингтона по Украине. По данным СВР, Лондон, Париж и Берлин намерены сигнализировать Вашингтону о готовности развивать отношения с Пекином, если американская администрация продолжит настаивать на неприемлемых для европейцев условиях сделки.

