RusVesna: Украина подверглась массированной атаке со стороны ВС России

Украина подверглась массированной атаке со стороны ВС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что баллистические ракеты атакуют объекты ВСУ в Киев. «Зафиксирован взлет авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, они будут у пусковых рубежей около 7:00», говорится в сообщении.

Также российские дроны-камикадзе «Герань» начали атаку на восточные и центральные регионы Украины. Военкоры сообщили, что Россия дополнительно запустила ударные БПЛА из Орла и осуществила повторные запуски из Смоленска и Миллерово.

В январе стало известно, что часть «Гераней-2», которые применяют для поражения украинских объектов, оснастили переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» для борьбы с авиацией противника. Также аппарат получил камеру и модем для связи с оператором.