03:29, 24 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

Зеленский заявил о начале конца конфликта между Россией и Украиной
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times.

«Украине нужно прекращение огня. (...) Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение войны», — высказался он.

При этом Зеленский подчеркнул, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски». Он также призвал Европейский союз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По словам украинского президента, это должно произойти уже в 2027 году.

Ранее немецкая газета Junge Welt сделала вывод, что слова Зеленского о намерении трансформировать Вооруженные силы страны по примеру российской армии стали признанием провала оборонной системы Украины.

    Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

