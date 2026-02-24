Зеленский заявил о начале конца конфликта между Россией и Украиной

Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times.

«Украине нужно прекращение огня. (...) Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение войны», — высказался он.

При этом Зеленский подчеркнул, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски». Он также призвал Европейский союз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По словам украинского президента, это должно произойти уже в 2027 году.

Ранее немецкая газета Junge Welt сделала вывод, что слова Зеленского о намерении трансформировать Вооруженные силы страны по примеру российской армии стали признанием провала оборонной системы Украины.