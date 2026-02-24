Реклама

01:33, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

В словах Зеленского о российских военных увидели признание одного факта

Junge Welt: Зеленский признал провал военной системы Украины
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении трансформировать Вооруженные силы страны по примеру российской армии стали признанием провала оборонной системы Украины. К такому выводу пришла немецкая газета Junge Welt.

«Зеленский в воскресенье (...) призвал западных спонсоров предоставить Украине средства для финансирования профессиональной армии, созданной по образцу российской системы», — отмечается в публикации.

Таким образом, украинский лидер косвенно признал, что существующая в государстве система принудительной вербовки на улицах потерпела неудачу и не оправдала ожиданий, констатирует газета.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве. По его словам, это стало причиной странного поведения украинского лидера после окончания саммита.

