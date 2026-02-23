Меркурис: Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на переговорах

Украинского лидера Владимира Зеленского вывела из себя жесткая позиция России на трехсторонних переговорах в Женеве. Причину странного поведения политика нашел британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Похоже, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией России. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского в его заявлениях для Axios и в интервью Пирсу Моргану. Он злоупотребляет нецензурной лексикой», — подчеркнул Меркурис.

По его словам, украинцы потрясены подобным поведением главы государства и убедили себя в готовности России к переговорам.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский стал обузой для США, которые могут его устранить. По его словам, Россия видит в Украине «язву», мучающую Москву уже более десяти лет. Он уверен, что РФ не даст Украине «перейти в будущее» и не позволит Зеленскому продолжать свою политическую деятельность.