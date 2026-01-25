Реклама

06:38, 25 января 2026

В США высказались об «обузе» в Киеве

Дэвис: Зеленский стал обузой для США, его могут устранить
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для США, которые могут его устранить. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, Россия видит в Украине «язву», мучающую Москву уже более десяти лет. Он уверен, что РФ не даст Украине «перейти в будущее» и не позволит Зеленскому продолжать свою политическую деятельность. При этом США не будут видеть в этом проблемы, так как Зеленский стал помехой и для Запада.

«Как только Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят. А судя по истории Запада, это не всегда приятно. Это не всегда просто прекращение поддержки. Иногда все гораздо хуже. Мы без колебаний прибегали к более радикальным методам. Он должен знать, что такая история уже известна», — сказал эксперт.

Ранее Дэвис прокомментировал отношение Зеленского к трехсторонним переговорам с Россией и США в Абу-Даби. «Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике» — отметил он.

