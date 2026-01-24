Реклама

В США заявили о панике Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ

Подполковник Дэвис заявил о панике Зеленского на фоне переговоров с Россией ОАЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал отношение президента Украины Владимира Зеленского к трехсторонним переговорам с Россией и США в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом военный высказался в эфире YouTube-канала.

Дэвис подчеркнул, что украинский лидер осознает фатальные итоги встреч, поэтому находится в обеспокоенном состоянии. Он также подчеркнул, что. скорее всего, за столом переговоров не будет трех партнеров.

Накануне в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня.

