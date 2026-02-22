Реклама

22:31, 22 февраля 2026

В Польше поразмышляли о возможном конфликте с Россией

Myśl Polska: В Европе население пытаются запугать возможным конфликтом с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Европе начали манипулировать идеей о войне с Россией, чтобы запугивать население. На это указало польское издание Myśl Polska.

«Конфликт на Украине позволил создать новый механизм для нагнетания страха. На этот раз <…> перед войной, перед Россией», — говорится в материале. Авторы уточняют, что европейские лидеры пытаются убедить народ в том, что Украина — это якобы единственный фактор, который сдерживает Москву от участия в других конфликтах.

В публикации уточняется, что в Польше политики намеренно запугивают население, чтобы свободно принимать не выгодные для экономики страны решения.

Ранее стало известно, что Польша потратила на украинских беженцев более $2,21 миллиарда в 2025 году.

