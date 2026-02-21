Траты Польши на украинских беженцев подсчитали

Польша потратила на украинских беженцев более $2,21 миллиарда в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные затраты Польши на украинских беженцев составили 7,93 миллиарда злотых (более 2,21 миллиарда долларов по актуальному курсу валют). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные правительства европейской республики.

При этом изначальный план предполагал еще более высокие затраты на эти цели — 8,04 миллиарда злотых, или порядка 2,24 миллиарда долларов. Таким образом, фактическое исполнение программы помощи украинским беженцам в прошлом году составило 98,6 процента от запланированного объема.

Выделенные из бюджета республики денежные средства направлялись на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания граждан Украины в Польше. Наибольше объемы пришлись на социальные и семейные пособия беженцам. Другими важными статьями расходов стали выплаты через государственное страховое ведомство и расходы на оказание медпомощи.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал указ о лишении украинских беженцев права на специальный статус и льготы. Согласно этому закону, у граждан соседней республики больше не будет доступа к бесплатной медицине и привилегий при оплате жилья. Ужесточение законодательства в этой области Навроцкий объяснил отсутствием должной благодарности от Украины за предоставленную Польшей помощь.