01:07, 20 февраля 2026

В Польше украинских беженцев лишили льгот, в Чехии недовольны обилием украинской речи. Как меняется отношение Европы к украинцам?

Навроцкий подписал закон о прекращении помощи украинским беженцам в Польше
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украинских беженцев в Польше лишили специального статуса и льгот. Соответствующий закон 19 февраля подписал польский президент Кароль Навроцкий.

Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства

Рафал Леськевичпресс-секретарь президента Польши

Согласно этому закону, у украинских беженцев больше не будет доступа к бесплатной медицине. Кроме того, этот документ лишает их льгот на оплату жилья. При этом в законе есть и исключение — оно касается украинских военнослужащих, которые получили ранение и теперь проходят лечение в Польше.

Кроме того, закон не запрещает украинцам легально находиться в стране — они по-прежнему смогут продлевать вид на жительство на три года.

Жители Чехии из-за обилия украинской речи уже не чувствуют себя как дома

В последнее время на украинских беженцев чаще стали жаловаться и жители Чехии. Как рассказал спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура, чехов смущает обилие украинской речи на улицах — некоторые из них говорят, что из-за этого не чувствуют себя в своей стране как дома.

Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине

Томио Окамураспикер палаты депутатов парламента Чехии

Окамура подчеркнул, что, согласно последним данным, в столице Чехии — Праге — каждый третий человек является иностранцем. Как отметил политик, из-за привлечения украинцев в качестве дешевой рабочей силы появилась и другая проблема — в стране снижается средняя заработная плата.

В связи с этим сейчас в Чехии готовят законопроект, который ужесточит режим временной защиты для украинцев.

Недовольство украинскими беженцами в Европе

О возросшем недовольстве украинскими беженцами среди европейцев сообщалось еще в декабре 2025 года. Тогда Навроцкий отмечал, что жители страны не чувствуют должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь. «Мы сегодня осознаем, и поляки разделяют это мнение, что наши усилия не были должным образом оценены», — заявлял президент Польши.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Тогда же исследование The Guardian показало, что отношение рядовых жителей Польши к украинцам радикально изменилось. Если изначально они понимающе относились к беженцам и предоставляли им свои дома, то теперь стали открыто выражать свое недовольство. В том материале газета упомянула о случае, когда на украинскую семью напали за то, что они разговаривали друг с другом на украинском языке.

Согласно одному из соцопоросов, проведенному в Польше, за прием украинцев выступали только 48 процентов населения страны. После начала спецоперации эта цифра составляла 94 процента.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в то время жаловался на притеснение украинцев в Польше. На это ему ответил польский журналист Эугениуш Зинкевич, напомнив, что силой в стране никого не держат.

Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!

Эугениуш Зинкевичжурналист

В начале февраля 2026 года стало известно, что теперь украинцев прекратили принимать на языковые курсы в Германии. По данным издания Deutsche Welle, с начала декабря 2025 года по всей стране не было выдано ни одного нового разрешения на проведение интеграционных курсов для мигрантов.

Журналист Александр Сосновский, который живет в Германии 35 лет, сообщал, что настроения в немецком обществе тоже изменились — большинство немцев теперь относятся к украинцам «скорее негативно». «Немцы стали называть это "отпуском для украинцев". Они приезжали, получали здесь эти деньги, потом вместе с ними уезжали обратно на Украину, делали там, что нужно. Потом возвращались», — делился журналист.

