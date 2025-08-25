Президент Польши хочет признать флаг УПА нацистским символом и урезать льготы украинцам. При чем тут концерт Макса Коржа?

Президент Польши Навроцкий предложил приравнять флаг УПА к нацистским символам

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять на территории страны флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) к нацистским символам. Об этом передает Wiadomosci.

В законопроект следует включить четкий посыл: остановить бандеровщину и приравнять бандеровскую символику к символике, соответствующей немецкому национал-социализму в уголовном кодексе Кароль Навроцкий президент Польши

Политик также предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры (лидера «Организации украинских националистов», признана в России экстремистской и запрещена).

Лишение свободы сроком до 3 лет предусмотрено в статье 256 Уголовного кодекса Польши за демонстрацию нацистской и коммунистической символики, а также за публичное одобрение данных идеологий

Президент Польши предложил ограничить льготы украинским беженцам

Навроцкий объяснил ранее наложенное вето на законопроект о помощи украинским беженцам и анонсировал собственную законодательную инициативу. Также политик предложил следующие меры применительно к гражданам Украины:

отменить льготы для граждан Украины, пересекающих границу на краткосрочный период

ужесточить наказание за незаконное пересечение границы Польши

продлить срок предоставления убежища украинским гражданам до 4 марта 2026 года

ограничить пособия на детей и отменить медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев

продлить процесс предоставления гражданства с 3 до 10 лет

По словам польского президента, данные решения направлены на достижение в стране социальной справедливости. Навроцкий также заметил, что помощь украинским беженцам уже долгое время является спорным вопросом в Польше. «Мы оказались в ситуации, когда к польским гражданам в их собственной стране относятся хуже, чем к нашим гостям из Украины», — подчеркнул он.

Все эти решения отвечают интересам как польской национальной общины, так и наших добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на основах справедливости, на основах правды Кароль Навроцкий президент Польши

Макс Корж на концерте в Праге Кадр: Max Korzh / YouTube

Скандал с символикой УПА начался после концерта Макса Коржа

10 августа в Польше разразился скандал из-за бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа в Варшаве днем ранее. После скандала премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 57 украинцев и шесть белорусов покинут страну из-за действий на мероприятии.

Однако ряд польских политиков потребовал более жестких мер: в частности, депутат Сейма (парламента) Польши от партии Навроцкого «Право и справедливость» Дариуш Матецкий не только осудил произошедшее, но и обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса Польши. Позднее к ним присоединился и сам польский президент.

Мы должны реагировать очень решительно, просто высылая таких людей из Польши. Независимо от того, что стало причиной этого позорного поведения, мы должны отреагировать на него решительно Кароль Навроцкий президент Польши

Навроцкий публично призвал парламентариев принять закон об уголовной ответственности за демонстрацию символики ОУН-УПА. Польский лидер напомнил, что на посту главы Института национальной памяти (ИНП) страны он участвовал в подготовке расширения каталога уголовно наказуемых символов с предложением добавить красно-черный флаг.

Украина посчитала инцидент с флагом УПА провокацией

Посол Украины в Польше Василий Боднар не стал защищать депортированных из Польши за демонстрацию флага ОУН-УПА украинцев и понадеялся на наказание виновных. При этом он вместе с Туском заявил о якобы возможной причастности России к инциденту.

Я не понимаю, зачем украинцы вообще пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев Василий Боднар посол Украины в Польше

Заявление украинского дипломата не успокоило польское общество: 25 августа в центре Варшавы участники акции протеста против мигрантов сожгли красно-черный флаг УПА. Организатором мероприятия выступила ультраправая партия «Конфедерация польской короны» под руководством экс-кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна.

10 июля бывший президент Польши Анджей Дуда рассказал о разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний признался, что не знал о Волынской резне до беседы с Дудой. По словам экс-президента Польши, Зеленский признался в отсутствии в школе уроков на эту тему.

Украинские националисты на митинге во Львове Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Польша поставила Украине связанное с УПА условие вступления в ЕС

24 июля 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Европейский союз (ЕС) до урегулирования темы Волынской резни. Политик отметил, что в отношениях Варшавы и Киева «не все идеально» из-за нерешенных исторических вопросов. Позднее Косиняк-Камыш подчеркнул, что условие станет обязательным для Украины.

11 июля 2025 года Навроцкий потребовал от Киева согласия на эксгумацию жертв Волынской резни. Политик подчеркнул, что жертвы заслуживают достойного захоронения, а их семьи имеют право прийти и помолиться на могилах своих родных. «Примирение может быть основано только на правде», — подчеркнул он.