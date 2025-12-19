Реклама

Президент Польши захотел должной благодарности от Украины

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную ей помощь от Варшавы. Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает RMF24.

«Мы сегодня осознаем, и поляки разделяют это мнение, что наши усилия не были должным образом оценены, и это была одна из тем нашего разговора с президентом Зеленским (...). Мы также осознаем, что власть в Киеве имеет инструменты, чтобы этот тренд удержать и отбросить. Мы хотим изменить эту тенденцию», — заявил польский лидер.

Навроцкий сообщил, что обсудил с Зеленским стратегические и исторические вопросы. Он отметил, что институты национальной памяти обеих стран «несут огромную ответственность» за их решение, поскольку они «важны для поляков».

Ранее Зеленский впервые встретился с критиковавшим его Навроцким. Сообщается, что они проведут переговоры и совместную пресс-конференцию в Варшаве.

