Живущий в Германии известный журналист раскрыл отношение немцев к украинским беженцам

Журналист Сосновский заявил, что немцы негативно относятся к беженцам с Украины

Известный журналист и публицист Александр Сосновский, живущий в Германии 35 лет, раскрыл отношение немцев к беженцам с Украины. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

На вопрос Манучарова о том, как немцы реагируют на украинских беженцев, Сосновский ответил, что «скорее негативно». По его словам, жителей Германии перестало устраивать то, что приезжающие с Украины люди фактически находились на полном обеспечении государства: им оплачивали квартиру и медицинскую страховку, а также предоставляли месячное пособие.

«Немцы стали называть это "отпуском для украинцев". Они приезжали, получали здесь эти деньги, потом вместе с ними уезжали обратно на Украину, делали там, что нужно. Потом возвращались, ходили к зубным врачам, бесплатно лечили, ставили там зубы, потом возвращались обратно», — рассказал публицист.

Он добавил, что раньше многие немцы селили беженцев в своих домах и квартирах, но сейчас перестали это делать.

Ранее ведущая британского канала GB News Мишель Дьюберри возмутилась списком льгот для беженцев. Выразив свое негодование в телеэфире, она покинула студию.