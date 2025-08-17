Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:33, 17 августа 2025Интернет и СМИ

Ведущая европейского канала возмутилась списком льгот для беженцев и покинула студию

Ведущая GB News Дьюберри зачитала список льгот для беженцев и покинула студию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: GB News

Ведущая британского канала GB News Мишель Дьюберри зачитала в эфире список льгот для беженцев и покинула студию. Как сообщает издание Daily Express, европейскую журналистку возмутило число привилегий, которые им предоставляют власти Великобритании.

В эфире Дьюберри рассказала, что, помимо питания и жилья от государства, беженцы могут бесплатно лечить зубы и посещать офтальмолога. Кроме того, по ее словам, они могут бесплатно учиться готовить и плавать.

«Это невероятно. И это не конец! Скидки на походы в театр. Бесплатный мобильный телефон при прибытии», — сказала ведущая, после чего встала с кресла и направилась в сторону выхода. «Их жизнь лучше моей. Я ухожу. (...) Прощайте!» — добавила Дьюберри и покинула студию.

Ранее сообщалось, что ведущая американского телеканала CNN Эрин Бернетт в прямом эфире обругала президента США Дональда Трампа. Журналистке не понравилось то, что глава государства принял подарок Катара.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отбросила назад ракетную программу Украины с помощью одного действия

    Ведущая европейского канала возмутилась списком льгот для беженцев и покинула студию

    Жители Подмосковья обвинили местные власти в варварском отношении к природоохранным зонам

    Петр Ян отказался считать Чимаева российским чемпионом UFC

    Немецкий канцлер поучаствует во встрече Трампа и Зеленского

    Набравшая миллионы просмотров блогерша попалась на лжи

    В Белоруссии предупредили о «групповых полетах» авиации НАТО у границ

    Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов на зарубежных курортах

    Вероятность гражданской войны в Европе оценили в 95 процентов

    Непобедимый Чимаев уничтожил чемпиона UFC. Как уроженец Чечни установил новый рекорд и завладел титулом?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости