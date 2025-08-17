Ведущая европейского канала возмутилась списком льгот для беженцев и покинула студию

Ведущая GB News Дьюберри зачитала список льгот для беженцев и покинула студию

Ведущая британского канала GB News Мишель Дьюберри зачитала в эфире список льгот для беженцев и покинула студию. Как сообщает издание Daily Express, европейскую журналистку возмутило число привилегий, которые им предоставляют власти Великобритании.

В эфире Дьюберри рассказала, что, помимо питания и жилья от государства, беженцы могут бесплатно лечить зубы и посещать офтальмолога. Кроме того, по ее словам, они могут бесплатно учиться готовить и плавать.

«Это невероятно. И это не конец! Скидки на походы в театр. Бесплатный мобильный телефон при прибытии», — сказала ведущая, после чего встала с кресла и направилась в сторону выхода. «Их жизнь лучше моей. Я ухожу. (...) Прощайте!» — добавила Дьюберри и покинула студию.

