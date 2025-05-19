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20:47, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Ведущая новостей прервала прямой эфир и обругала Трампа

Ведущая CNN Бернетт раскритиковала Трампа за принятый подарок от Катара
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Ведущая американского телеканала CNN Эрин Бернетт в прямом эфире обругала поступок президента США Дональда Трампа. На это обратило внимание издание The Mirror.

Бернетт прервала прямой эфир, чтобы сообщить новость о том, что Трамп получил в подарок от официальных лиц Катара самолет стоимостью 400 миллионов долларов (примерно 32 миллиарда рублей). После этого телеведущая раскритиковала американского лидера за принятый презент.

«Давайте будем честны, президент Соединенных Штатов не имеет права принимать самолет ни за что и ни от кого. Это не связано с политикой», — заявила Бернетт. Она сравнила ситуацию с троянским конем и напомнила, что аналогичный самолет в 2018 году был подарен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ведущая также подвергла сомнениям слова пресс-секретаря Белого дома Каролины Левитт, которая отметила, что Катар ничего не ожидает от США взамен. «Кто из ближайшего окружения Трампа скажет ему, что это неправильно?» — задалась вопросом Бернетт.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий и предприниматель Рик Харрисон поблагодарил президента США за закрытие южной границы страны. По словам Харрисона, решение главы государства было правильным, поскольку именно через эту границу осуществлялся ввоз наркотических средств в страну.

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