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19:50, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущий поблагодарил Трампа за закрытие границы США

Fox News: Телеведущий Харрисон поблагодарил Трампа за закрытие южной границы США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Американский телеведущий и предприниматель Рик Харрисон поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение закрыть южную границу США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Харрисона, решение Трампа было правильным, поскольку именно через южную границу осуществляется ввоз наркотических средств в США. «Закрытие границы было абсолютно потрясающе. Это именно то, откуда это все приходит. Я хочу, чтобы все, кто продает фентанил, попал в тюрьму до конца своей жизни. Они продают яд», — заявил Харрисон.

Также телеведущий назвал сложившуюся ситуацию с употреблением запрещенных веществ США ужасной и призвал ужесточить наказание для наркоторговцев. При этом в материале уточняется, что у сына телеведущего Адама Харрисона в январе 2024 года произошла передозировка фентанила. Его не удалось спасти.

Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов, которые попадают в страну через южную границу, в начале 2025 года. В частности, он ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.

Также он подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам.

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