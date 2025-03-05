Трамп заявил о приравнивании банд нелегальных мигрантов к террористическим группировкам

Трамп заявил о подписании указа, приравнивающего банды мигрантов к террористам

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам. Об этом действующий президент США заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, трансляция велась на сайте Палаты представителей.

В январе 2025 года телеканал CNN сообщал о планах Трампа признать наркокартели, действующие в Мексике, террористическими организациями. Особое внимание он уделил картелю «Синалоа», который является крупнейшим в стране.