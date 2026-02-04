Реклама

Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в Германии

Deutsche Welle: Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в Германии, сообщает издание Deutsche Welle.

По его данным, с декабря Федеральное управление по делам миграции и беженцев (BAMF) по всей Германии не выдало ни одного нового разрешения на проведение интеграционных курсов для мигрантов — об этом сообщила в открытом письме Ассоциация центров дополнительного образования.

Организаторы, по их словам, не были заранее уведомлены о внезапной приостановке приема заявок, что создало непредвиденную ситуацию.

Ранее известный журналист и публицист Александр Сосновский, живущий в Германии 35 лет, раскрыл отношение немцев к беженцам с Украины. На вопрос Манучарова о том, как немцы реагируют на украинских беженцев, Сосновский ответил, что «скорее негативно». По его словам, жителей Германии перестало устраивать то, что приезжающие с Украины люди фактически находились на полном обеспечении государства.

