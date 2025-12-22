Guardian: Все больше поляков враждебно относятся к украинским мигрантам

Жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в государство украинским мигрантам. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как утверждается в публикации, изначально поляки понимающе относились к украинцам, охотно предоставляя им свои дома, однако теперь «это излияние доброй воли истощается». Так, например, в статье упоминается случай нападения на украинскую семью из-за разговоров друг с другом на украинском языке.

Радикальное изменение отношения жителей Польши к украинцам подтвердил эксперт Петр Бурас, сотрудник Европейского совета по международным отношениям. «В обществе существует мнение, что мы больше ничего не должны украинцам», — рассказал он.

Кроме того, о возросшем недовольстве поляков украинцами говорят и результаты соцопросов в Польше, обнародованные The Guardian. Согласно одному из них, сейчас за прием украинцев выступает лишь 48 процентов населения, тогда как после начала специальной военной операции это цифра составляла 94 процента.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали должной благодарности от Украины за предоставленную Варшавой помощь.