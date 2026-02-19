В Польше украинских беженцев лишили специального статуса и льгот

Навроцкий подписал закон о прекращении помощи для украинских беженцев в Польше

Польский президент Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Леськевич. Об этом пишет ТАСС.

«Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — отметил он.

Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходящих лечение в Польше.

При этом граждане Украины смогут легально находиться в Польше, продлевая вид на жительство на три года.

Ранее сообщалось, что в Польше находятся около миллиона украинских беженцев.