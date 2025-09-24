Президент Польши назвал число украинских беженцев в стране

Навроцкий: В Польше находятся около миллиона украинских беженцев

В настоящее время в Польше находятся около миллиона украинских беженцев. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Сегодня миллион украинских беженцев живут в Польше», — сообщил польский лидер.

Навроцкий подчеркнул, что поляки продемонстрировали солидарность с народом Украины, открыв ему «свои сердца, границы» и дома. По его словам, Варшава также предоставила Киеву материальную, финансовую, военную и дипломатическую помощь.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Уточняется, что мера затронет только граждан Украины, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.