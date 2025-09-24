Мир
09:45, 24 сентября 2025Мир

Президент Польши назвал число украинских беженцев в стране

Навроцкий: В Польше находятся около миллиона украинских беженцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В настоящее время в Польше находятся около миллиона украинских беженцев. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Сегодня миллион украинских беженцев живут в Польше», — сообщил польский лидер.

Навроцкий подчеркнул, что поляки продемонстрировали солидарность с народом Украины, открыв ему «свои сердца, границы» и дома. По его словам, Варшава также предоставила Киеву материальную, финансовую, военную и дипломатическую помощь.

12 сентября сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Уточняется, что мера затронет только граждан Украины, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.

