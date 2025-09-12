В Польше приняли закон об отмене соцвыплат для неработающих украинцев

Сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Об этом говорится на сайте парламента республики.
«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что мера затронет только украинцев, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.
Ранее стало известно, что Польша изучает возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+». Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.