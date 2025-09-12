В Польше приняли закон об отмене соцвыплат для неработающих украинцев

Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих украинцев социальных выплат

Сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. Об этом говорится на сайте парламента республики.

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения будут доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что мера затронет только украинцев, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.

Ранее стало известно, что Польша изучает возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+». Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий.