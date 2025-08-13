Мир
В Польше задумались об отмене помощи украинским беженцам

Польша изучает возможность отмены помощи «800+» для украинских беженцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Польша изучает возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+». Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в беседе с телеканалом Polsat.

«Конечно, я открыт для любых обсуждений пособий “800+”, как для украинцев, так и для тех, кто не обязательно нуждается в них. Польская демографическая политика должна реализовываться планомерно и логично», — сказал Навроцкий.

Президент Польши подчеркнул, что Варшава задумалась об отмене пособий для украинцев. Также обсуждается вопрос об освобождении от подоходного налога граждан, воспитывающих двух и более детей.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что хочет лишить неработающих граждан Украины детских пособий.

